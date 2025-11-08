La tragedia
08 novembre 2025 alle 09:09aggiornato il 08 novembre 2025 alle 09:10
Incidente sulla statale Sassari-Olbia: muore un 44enne di BittiCiriaco Meloni è finito con la sua Panda contro un cinghiale ed è stato sbalzato fuori dall’abitacolo
Incidente mortale questa notte sulla strada Sassari-Olbia, all’altezza di Ploaghe. Intorno all’una un 44enne di Bitti, Ciriaco Meloni, per cause in corso di accertamento, è finito con la sua autovettura, una Panda, contro un cinghiale, venendo sbalzato fuori dall’abitacolo. Inutili i soccorsi del 118 intervenuti subito sul posto insieme alla polizia stradale e ai vigili del fuoco.
