Incidente mortale questa notte sulla strada Sassari-Olbia, all’altezza di Ploaghe. Intorno all’una un 44enne di Bitti, Ciriaco Meloni, per cause in corso di accertamento, è finito con la sua autovettura, una Panda, contro un cinghiale,  venendo sbalzato fuori dall’abitacolo. Inutili i soccorsi del 118 intervenuti subito sul posto insieme alla polizia stradale e ai vigili del fuoco.

