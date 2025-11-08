Assemini, sequestrati 70 chili di fuochi d’artificio illegaliBombe carta e petardi trovate in un locale appartenuto a una persona recentemente scomparsa
Quasi 70 chili di fuochi d’artificio illegali sono stati sequestrati ieri sera dai carabinieri di Assemini all’interno di un magazzino nel centro cittadino.
L’intervento è scattato dopo la segnalazione della presenza di materiale pirotecnico abbandonato in un locale appartenuto a una persona recentemente scomparsa.
Sul posto sono intervenuti gli artificieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Cagliari, che hanno messo in sicurezza l’area e verificato il contenuto del magazzino: cipolle artigianali, bombe carta e petardi di diverse tipologie, tutti privi del marchio di conformità e sicurezza previsto dalle normative europee.
Il materiale, ritenuto pericoloso, è stato reso inerte e successivamente sequestrato in attesa dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.
(Unioneonline/Fr.Me.)