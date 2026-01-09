Incidente senza gravi conseguenze questo pomeriggio sulla Statale 130, al semaforo di via Piave all'ingresso di Assemini, in direzione Cagliari.

Un'autocisterna del latte ha tamponato un veicolo e coinvolto altri due. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e la Polizia stradale. Traffico rallentato.

© Riproduzione riservata