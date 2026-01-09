l’incidente
09 gennaio 2026 alle 16:11
Assemini, autocisterna del latte tampona un’auto sulla 130: 4 veicoli coinvoltiTraffico rallentato, ma non si registrano feriti gravi
Incidente senza gravi conseguenze questo pomeriggio sulla Statale 130, al semaforo di via Piave all'ingresso di Assemini, in direzione Cagliari.
Un'autocisterna del latte ha tamponato un veicolo e coinvolto altri due. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e la Polizia stradale. Traffico rallentato.
