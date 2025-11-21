L’intervento
21 novembre 2025 alle 15:42
Arrestato a Quartu un giovane fuggito da una comunità terapeuticaIl 27enne si sarebbe allontanato da una struttura del Sulcis
I carabinieri di Quartu hanno arrestato un giovane di 27 anni: si sarebbe allontanato da una comunità terapeutica del Sulcis: rintracciato dai militari della stazione e del Nucleo radiomobile di Quartu è stato così arrestato. Il giovane aveva l'obbligo di non uscire dalla casa che lo ospitava per un precedente reato. Accompagnato in caserma è stato poi trasferito al carcere di Uta.
