ambiente
21 novembre 2025 alle 10:31
Villaputzu, la raccolta differenziata supera il 90%Aumenta la percentuale di conferimento, mentre si attende la fine dei lavori all’ecocentro
La percentuale di differenziato nella raccolta dei rifiuti solidi urbani a Villaputzu ha raggiunto il 90,72%. Una percebtuale elevata cresciuta notevolmente negli ultimi anni e che si spera di migliorare ulteriormente a vantaggio anche della stessa utenza. Presto sarà realizzato anche l'ecocentro come ha assicurato il sindaco Sandro Porcu nell'ultima riunione del Consiglio comunale.
