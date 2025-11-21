La percentuale di differenziato nella raccolta dei rifiuti solidi urbani a Villaputzu ha raggiunto il 90,72%. Una percebtuale elevata cresciuta notevolmente negli ultimi anni e che si spera di migliorare ulteriormente a vantaggio anche della stessa utenza. Presto sarà realizzato anche l'ecocentro come ha assicurato il sindaco Sandro Porcu nell'ultima riunione del Consiglio comunale.

© Riproduzione riservata