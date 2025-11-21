Gli alunni delle scuole, le famiglie e l’amministrazione comunale di Villasimius (con il supporto delle associazioni) hanno celebrato la festa dell’albero questa mattina con un gesto simbolico: piantando 16 nuove piante come le 16 nuove nascite registrate nel Comune nell’ultimo anno.

«Un ringraziamento – ha detto il sindaco Gianluca Dessì – ai nostro ragazzi delle scuole che hanno partecipato attivamente all’evento, dimostrando grande sensibilità verso l’ambiente e l’importanza di prendersene cura fin da giovani».

Numerosi gli alberi che sono stati piantati assieme negli ultimi anni: «Un patrimonio verde che arricchisce la nostra comunità – ha aggiunto il primo cittadino rivolgendosi ai più giovani - e contribuisce a rendere il nostro territorio più bello e sano. Ogni pianta che mettiamo a dimora è un atto di cura e di speranza per il futuro, un piccolo seme che crescerà insieme a noi, lasciando una traccia di amore per la natura».

Da parte dell’amministrazione comunale “un sentito grazie alle associazioni locali, sempre presenti e disponibili, che con il loro impegno costante contribuiscono a rendere eventi come questo possibili e a diffondere la cultura della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente”.

