Nascerà a Villaputzu il “Villaggio dello shopping”. Sorgerà su un’area di 5.808,35 mq (di cui 4.382,74 mq a destinazione commerciale) adiacente al mattatoio comunale. Qui potranno sorgere strutture e attività commerciali di medie e grandi dimensioni, con una volumetria edificabile complessiva di 17.530,96 mc. Le opere di urbanizzazione primaria saranno a carico del proponente e regolate da apposita convenzione.

«Si tratta - si legge nel sito del Comune - di un progetto che porterà benefici non solo in termini di sviluppo economico e occupazionale, ma anche di nuove opportunità per tutti i commercianti del territorio. Il “Villaggio dello shopping” potrà infatti diventare un polo di attrazione capace di valorizzare e integrare il tessuto commerciale esistente, creando sinergie e nuove occasioni di crescita per le attività locali. Con questa approvazione, Villaputzu compie un passo importante verso un futuro di sviluppo, innovazione e collaborazione tra pubblico e privato, a vantaggio di tutta la comunità».

