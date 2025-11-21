Per mettere in sicurezza l’abitato in caso di forti piogge, la ditta "Gesenu Ambiente" che si occupa del servizio di raccolta differenziata a Maracalagonis e località costiere, ha provveduto alla pulizia delle caditoie in tutto il centro abitato. Nel contempo ha anche trasmesso al Comune la rendicontazione delle attività di pulizia e spurgo delle griglie e delle caditoie eseguite nel mese di ottobre, secondo quanto previsto dal capitolato e secondo quanto concordato tra le parti.

Con questo intervento (importante anche sotto il profilo sanitario), dovrebbe essere messo in sicurezza l’intera area urbana, scongiurando anche possibili allagamenti nelle parti più basse dell’abitato.

In assenza di un archivio comunale contenente il censimento delle caditoie, è stata realizzata pure una mappatura completa delle stesse e necessaria per di garantire una tracciabilità puntuale degli interventi futuri.

