Il consigliere comunale Cosimo Lai ha presentato una interrogazione per conoscere la data di ultimazione dei lavori esterni, compresa l'area verde, del nuovo caseggiato scolastico aperto a inizio anno scolastico e realizzato con fondi Pnrr.

Rispondendo all'interrogazione, la sindaca Barbara Pusceddu ha detto che l'intervento è in mano a un’impresa e che i lavori potrebbero essere ultimati entro dicembre.

La nuova scuola di via Caravaggio è stata realizzata nell'area del vecchio fabbricato demolito a fine 2023 con i lavori di ricostruzione avviati immediatamente durante la scorsa legislatura Aledda.

Una ricostruzione avvenuta in meno di due anni, a parte l'urbanizzazione esterna di cui si è appunto parlato in consiglio comunale con l'interrogazione del consigliere Lai di "Uniti per Sinnai".

Raffaele Serreli

