Sinnai, i lavori alla scuola di via Caravaggio «finiti entro dicembre»La sindaca Pusceddu ha risposto a un’interrogazione del consigliere Cosimo Lai
Il consigliere comunale Cosimo Lai ha presentato una interrogazione per conoscere la data di ultimazione dei lavori esterni, compresa l'area verde, del nuovo caseggiato scolastico aperto a inizio anno scolastico e realizzato con fondi Pnrr.
Rispondendo all'interrogazione, la sindaca Barbara Pusceddu ha detto che l'intervento è in mano a un’impresa e che i lavori potrebbero essere ultimati entro dicembre.
La nuova scuola di via Caravaggio è stata realizzata nell'area del vecchio fabbricato demolito a fine 2023 con i lavori di ricostruzione avviati immediatamente durante la scorsa legislatura Aledda.
Una ricostruzione avvenuta in meno di due anni, a parte l'urbanizzazione esterna di cui si è appunto parlato in consiglio comunale con l'interrogazione del consigliere Lai di "Uniti per Sinnai".
Raffaele Serreli