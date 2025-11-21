Promosso da "Azzurro Donna", si svolge a Sinnai il 25 novembre un convegno sulla violenza sulle donne dal titolo "Il silenzio uccide". Ne ha dato comunicazione in Consiglio comunale l'esponente di Forza Italia Roberta Simoni, invitando tutti alla partecipazione compresa la cittadinanza. L'appuntamento di martedì alle 18 al Centro commerciale “Le Palme".

Parteciperanno il sostituto di Polizia di Stato Andrea Mulas e le psicologhe terapeute Valentina Sanna e Alessandra Matta. La consigliera comunale Roberta Simoni invita tutta la cittadinanza a intervenire. Il tema è sempre purtroppo attuale, quindi meritevole di grande attenzione.

"Azzurro Donna" si riferisce al movimento femminile di Forza Italia, che si occupa di promuovere la partecipazione politica delle donne e di approfondire le problematiche che le riguardano. Il movimento si impegna per sostenere le donne in diversi ambiti, come il lavoro, la politica e la famiglia, e per promuovere la parità di genere e i loro diritti, a volte anche attraverso proposte legislative e iniziative concrete.

