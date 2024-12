“Itinerari e percorsi naturalistici in Sardegna, progetti e prospettive nel territorio del Gerrei”: è stato questo il tema della due giorni organizzata dal Comune di Armungia con la collaborazione del Club Alpino Italiano - Gruppo Locale G.P.S. della sezione di Cagliari. Il tutto col contributo del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna e della Cooperativa Agorà Sardegna. Si è iniziato con una tavola rotonda a cui sono intervenuti Antonio Quartu, sindaco del Comune di Armungia, Leonardo Usai e Chicco Frongia rispettivamente sindaci dei comuni di Villasalto e di Ballao, Pierfrancesco Boy presidente regionale del Club Alpino Italiano, Alessio Saba responsabile regionale Sentieristica e R.E.S. dell’Agenzia Forestas e Franco Saba del Cammino di San Giorgio.

Larga la partecipazione di associazioni che si occupano della materia, guide escursionistiche, autorità civili e militari della zona. Si è parlato, e nella mostra fotografica allestita per l’evento sono ben visibili, delle potenzialità naturalistiche e archeologiche presenti nei territori che da Ballao, passando per Armungia, arrivano fino a Villasalto. Nuraghi, pozzi sacri, tombe dei giganti non mancano, come non mancano monumenti naturali particolari per la conformazione geologica del territorio, o i segni lasciati dall’apertura delle miniere o come la recente possibilità di avvistare l’avvoltoio grifone. Le reti dei sentieri e dei cammini possono essere un ottimo strumento per conoscere il territorio e la sinergia tra i comuni partecipanti una grande opportunità per il loro sviluppo. Tutti argomenti trattati durante la tavola rotonda e che interessano i tre Comuni che, con il supporto di Forestas, del CAI e la partecipazione dei vari cammini, possono essere realizzati secondo le norme vigenti in materia e il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. Dai buoni propositi sarà necessario passare ai fatti con successivi incontri tecnici.

Il pomeriggio è stata inaugurata una interessantissima e bellissima mostra fotografica “Il Gerrei e il suo territorio, paesaggi del Parco Geominerario” curata da Alberto Cabboi e Simone Mizzotti , che ha visto il coinvolgimento di tutta la popolazione. Domenica scorsa è stata organizzata una bella escursione in località “Sa Lilla” – zona mineraria ricadente nei comuni di Armungia e Villasalto ma che tocca anche il territorio di San Vito e Villaputzu – curata e condotta da tecnici qualificati del Gruppo Locale CAI Gerrei Parteolla Sarrabus (G.P.S.). Il Geologo Nicola Cotza e il dottor Alberto Cabboi – responsabile del Sistema Museale di Armungia – entrambi soci CAI, hanno arricchito la gita dando informazioni ai numerosi partecipanti sulla storia recente del territorio attraversato, sulle formazioni geologiche incontrate, sulle attività minerarie e l’impatto di queste attività sull’ambiente agropastorale che ancora oggi è l’economia trainante del territorio.

