Sono cinque i denunciati dai carabinieri di Capoterra per truffa aggravata e riciclaggio.

L’indagine dei militari era partita da un sms ricevuto da un 80enne residente nella cittadina e che conteneva un link in apparenza proveniente dalla banca in cui l’anziano ha il conto. Nel testo venivano annunciati problemi relativi alla funzionalità dell’home banking per i quali era necessario compiere un accesso. Poco dopo era arrivata anche una telefonata da parte di un sedicente operatore dell’istituto di credito che invitava l’80enne a inserire le proprie credenziali via internet. La vittima del raggiro, non sospettando nulla, ha cliccato sul link e si è ritrovato sul sito – quello truffaldino – che riproduceva fedelmente quello della banca.

Avendo ottenuto le credenziali, gli autori del raggiro gli hanno svuotato il conto prelevando poco meno di 3mila euro, tutti i risparmi del pensionato.

Quel denaro, come ricostruito dai carabinieri, è passato poi sui conti dei denunciati che, in pratica, si sono spartiti il “bottino”.

Nei guai sono finite cinque persone residenti tra Napoli e provincia, in particolare ad Afragola e Torre del Greco.

