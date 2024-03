La lista civica Sinnai 360° parteciperà alle prossime elezioni comunali di Sinnai in programma a giugno. Cinque anni fa aveva sfiorato l'elezione di un proprio rappresentante. Ora prepara la nuova sfida con l'obiettivo di entrare in Consiglio.



Ad annunciarlo è il presidente Alessio Serra: «Crediamo fortemente che la nostra proposta sia un supporto concreto per la prossima amministrazione. Sinnai 360° nel frattempo dopo il 2019 si è costituita anche come associazione per il sociale con diverse attività come la bonifica di discariche abusive, la realizzazione del Resilienza Fest senza dimenticare la battaglia fatta per lo scuolabus nelle frazioni di Solanas, Tasonis e San Gregorio e le diverse manifestazioni di beneficenza».







Il capolista di Sinnai 360° , sarà lo stesso presidente,Alessio Serra, 42 anni, ex consigliere nel breve mandato della amministrazione Aledda, presidente anche del Team Serra Sinnai associazione che conta nel mondo dello sport combat.



Dice Serra: "il mio impegno nel sociale mi porta ad avere un senso di responsabilità verso la mia cittadina, pertanto mi metto a dispozione insieme al mio gruppo".



Il vice presidente Gianluigi Mascia, anche lui candidato in lista aggiunge: < abbiamo fatto diversi incontri con i gruppi politici locali e associazioni ed abbiamo le idee molto chiare sulla prossima amministrazione, siamo un bel gruppo, prevalentemente formato da giovani che in questi 5 anni è cresciuto numericamente ed ha un bel seguito di sostenitori.



L' obiettivo è quello di entrare all interno di una coalizione che sia innovativa e ambiziosa, dove li, porteremo convinti la nostra linea politica attiva su punti per noi importanti e indispensabili>.

