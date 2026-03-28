Arrestato per la seconda volta in due settimane dopo aver tentato di rubare all’interno di alcune auto a Cagliari. Protagonista un trentenne di origini algerine, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, fermato dai carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando provinciale, con il supporto dei militari della stazione di Cagliari-Villanova.

L’ultimo episodio si è verificato in pieno centro, dove un cittadino ha segnalato al 112 la presenza di un uomo intento a rovistare all’interno di una vettura parcheggiata. I militari, intervenuti rapidamente, sono riusciti a rintracciarlo e bloccarlo prima che si allontanasse. Durante la perquisizione sono stati trovati un orologio da polso, una torcia, un telecomando per cancelli automatici e alcuni farmaci, risultati rubati poco prima dall’auto segnalata.

Solo due settimane fa, il 14 marzo, si era reso protagonista di due episodi simili nel giro di poche ore. In un primo momento era stato denunciato a piede libero per un furto su auto e per aver aggredito i militari durante l’identificazione. Rimesso in libertà, però, era tornato a colpire nel pomeriggio dello stesso giorno, venendo sorpreso mentre svaligiava un furgone e finendo così in arresto.

(Unioneonline/v.f.)

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