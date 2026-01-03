Guasto alla linea elettrica e fumo nero che si alza sul Golfo di Cagliari. Anno nuovo, stesse scene con lo sfondo della Saras: nel pomeriggio dalle torce della raffineria si è alzata una densa coltre che ha dominato sul versante occidentale, ben visibile anche dal capoluogo.

A spiegare cosa è successo è l’ufficio stampa della Sarlux: «A seguito del blackout dei giorni scorsi, una delle due linee elettriche che alimentano il sito è stata sottoposta ad un intervento di manutenzione straordinaria», si legge in una nota, «la linea in servizio, ha registrato un guasto transitorio ad un trasformatore di alta tensione, che ha generato il temporaneo impatto visivo delle torce».

Il Comune di Sarroch, come ormai abitudine, rilancia la comunicazione ma stavolta dal Municipio fanno sapere che «alla luce del nuovo disservizio registrato, che fa seguito al blackout dei giorni scorsi, il sindaco Angelo Dessì ha formalmente richiesto un incontro all’amministratore delegato di Saras–Sarlux, Carlo Guarrata, per approfondire le cause di questi ripetuti episodi e comprendere quali soluzioni siano in corso di adozione».

