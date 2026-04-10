Anche a San Vito sms truffa sulla Tari: «Non è il Comune, segnalate alla Polizia Postale»Lo ha spiegato con una nota la stessa amministrazione comunale
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Messaggi truffa ai cittadini di San Vito con la dicitura “La posizione Tari risulta irregolare, richiesto un tempestivo contatto” ad un numero telefonico. Perché sì, qualche posizione Tari a San Vito è probabilmente irregolare (lo certificano i dati, la percentuale di evasori negli ultimi anni si è attestata attorno al 14 cento) ma il Comune di San Vito non ha mai inviato degli sms ai cittadini per comunicare l’irregolarità, appunto, della posizione.
I messaggi inviati in questi giorni sono dunque del “messaggi truffa”. Lo ha spiegato con una nota la stessa amministrazione comunale. «Sono stati segnalati – si legge nella nota – messaggi ingannevoli con richiesta di chiamata ad un presunto numero verde che nulla ha a che vedere con il Comune di San Vito». L’invito è dunque quello «di non chiamare il numero indicato ma segnalare eventualmente il messaggio alla Polizia Postale».
Lo scorso febbraio, proprio sulla Tari e su un possibile rincaro, c’è stato uno scontro in Aula tra maggioranza e opposizione. Con il via libera alla prima variazione del Bilancio di previsione sono infatti stati messi a disposizione ulteriori quindicimila euro per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Un servizio, in ogni caso «per il quale – ha sottolineato in quell’occasione l’assessore al Bilancio Alberto Fundoni – non sono previsti rincari Tari». Di diverso avviso, invece, la minoranza.