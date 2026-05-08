Pierpaolo Piu, direttore di una struttura turistica a Castiadas, torna dopo tantissimi anni a fare politica. Si candida a sindaco di Villaputzu per le prossime consultazioni comunali di giugno. Lo fa con la lista “Villaputzu Progetto Comune”.

«La mia – ha scritto - non è una candidatura costruita nelle stanze ma un percorso che nasce tra le persone perché crediamo che il futuro di Villaputzu non possa appartenere a pochi, ma debba essere il risultato di un progetto comune».

Si tratta di «una decisione profonda, maturata con attenzione, con la mia famiglia, la mia compagna e con le persone che mi sono vicine. Oggi ho una serenità personale e professionale costruita negli anni, un lavoro che amo e una stabilità che rappresenta un equilibrio importante. Quando ami profondamente il tuo paese, quando conosci le sue potenzialità e anche le sue difficoltà, quando senti il legame autentico con la tua comunità, arriva il momento in cui scegliere di mettersi in gioco diventa quasi un dovere».

Pierpaolo Piu, è stato assessore comunale a Villaputzu tantissimi anni fa, da giovanissimo. È stato per lunghi anni anche presidente della squadra del Castiadas in Eccellenza e Serie D.

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