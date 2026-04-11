Dopo il successo dello scorso anno torna la Passeggiata ecologica di primavera, l’iniziativa è promossa dai volontari del soccorso “Il Samaritano” in collaborazione con il Comune di Serdiana: un’occasione per trascorrere una giornata tra le bellezze naturali del Parteolla.

Appuntamento il 17 maggio con ritrovo al parco di Sibiola alle 8.30. Successivamente si partirà per un percorso semplice e adatto a tutti tra i vigneti e gli ulivi secolari che caratterizzano il territorio. Prima tappa a Su Stani Saliu per vedere da vicino la colonia di fenicotteri che ogni primavera occupa lo stagno. Durante il percorso è prevista una pausa ristoro con merenda al sacco. Alle 13, la carovana rientrerà al Parco di Sibiola per il pranzo conviviale organizzato dai volontari dell’oratorio di San Salvatore. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto proprio all’associazione di volontariato per sostenere le attività sociali e solidali.

Nel pomeriggio la giornata proseguirà con uno spettacolo di intrattenimento musicale dei Pinguini Tattici Similari, cover band dei Pinguini tattici Nucleari. Per i più piccoli sarà allestito uno spazio con giochi gonfiabili dalle 15.30 alle 17.30. Prenotazioni ai numeri 3455349230 e 3661810804.

© Riproduzione riservata