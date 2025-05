L’Ortogiardino Rigermoglio spegne otto candeline e invita tutta la comunità a partecipare alla giornata di festa organizzata per sabato 31 maggio. L’evento si terrà nella sede dell’ortogiardino, in via Maria Ausiliatrice a Villasor, e sarà una lunga giornata all’insegna della condivisione, del gioco e del contatto con la natura.

Il programma si apre alle 10 con l’accoglienza e l’inizio dei laboratori, pensati per coinvolgere i più piccoli e le famiglie. Dopo la pausa pranzo al sacco prevista per le 13, si riparte alle 14:30 con nuove attività creative e didattiche. Alle 16:30 sarà il momento della caccia al tesoro, seguita dai giochi di squadra alle 18:30. La giornata si chiuderà alle 19:30 con i saluti finali.

La festa è promossa dall’associazione Officina del Pallet, in collaborazione con l’intero gruppo di volontari e famiglie che negli anni hanno fatto crescere questo spazio verde rigenerato. L’ingresso è libero.

"L'Ortogiardino Rigermoglio è un luogo di incontro, accoglienza e condivisione", spiegano gli organizzatori. «Contribuisce a diffondere la cultura del rispetto ambientale e del riciclo promuovendo numerose attività rivolte sia ai bambini che ai giovani e agli adulti. Ognuno di noi può trovare al suo interno la propria dimensione».

E specificano: «Non esiste una fascia di età indicata per le varie esperienze che al suo interno si possono vivere, anzi non esiste un' età. L' Ortogiardino Rigermoglio si prende cura dell' ambiente a partire dal luogo stesso in cui ha sede. Le piante e gli arbusti ad esempio, sono lasciati liberi di crescere con i loro tempi e senza utilizzo di sostanze chimiche e le erbe spontanee vengono considerate una risorsa preziosa per richiamare insetti impollinatori e piccoli invertebrati. Interamente arredato con il riciclo, l'Ortogiardino Rigermoglio è simbolo di Rinascita, di seconda vita. Tutto può essere recuperato e riutilizzato al suo interno e tutti possono contribuire a renderlo un luogo di ricchezza».

