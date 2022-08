La lirica a Solanas assieme alle sagre religiose. Ieri, in occasione della Festa di San Giuseppe, è stato rappresentato il concerto lirico "Il Flauto magico" con l'orchestra da camera "Johann Nepomuk Wendt, diretta dal maestro don Raimondo Mameli.

In precedenza in occasione della festa patronale si è tenuto il concerto lirico “Le nozze di Figaro” di Mozart. Un’opera buffa in quattro atti proposta con una selezione di brani in forma di concerto. I Due serate davvero particolari con la lirica in questa estate a Solanas che sta facendo registrare presenze record. Soprattutto il sabato e la domenica.

© Riproduzione riservata