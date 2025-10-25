Si è svolto nella biblioteca di Sinnai il primo dibattito del nuovo ciclo di “Incontri di montagna”, il progetto ideato da Marco Mura (Runner Escursionista) e Amos Cardia (Sardinia Biking). Una iniziativa che affronta temi come la tutela e la promozione del territorio sardo, le esperienze e le avventure outdoor compiute all’estero dai vari protagonisti che, di volta in volta, si sono alternati in biblioteca nel corso di questi anni.

La quarta stagione è stata aperta da Maurizio Oviglia, esperto arrampicatore e scalatore che ha presentato il suo libro “Climbing Postcards” e portato la sua sconfinata esperienza maturata in Sardegna e in tanti Paesi del mondo. Maurizio Oviglia è un alpinista, arrampicatore e scrittore italiano noto per aver aperto migliaia di vie nuove in tutto il mondo e per aver contribuito a far conoscere l'arrampicata sportiva in Sardegna. È autore di molte guide di arrampicata e ha scritto articoli per riviste specializzate internazionali.

Mura, che ha condotto la serata, si è detto emozionato e soddisfatto – come tutte le persone presenti in sala – per aver avuto come ospite un grandissimo esperto di montagna nonché divulgatore che con le sue parole ha saputo far vivere le esperienze da lui maturate su pareti e cime di tante montagne.

