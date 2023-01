Una Befana con tanti appuntamenti a Sinnai. Per venerdì la parrocchia di Santa Barbara propone alle 9,30 la processione dei Re Magi a cavallo. L’Associazione Vab Sinnai Sarda Ambiente con la collaborazione delle associazioni “Avis comunale Sinnai”, “Masise e “Speleo Sesamo 2000”, e con il patrocinio del Comune di Sinnai organizza invece l’evento "Vabefana 2023" con intrattenimenti vari previste anche per sabato. Previste pure attività di tipo speleologico, con l’utilizzo di attrezzature di sicurezza speleo, che vedranno calare la “Befana” dal tetto della sede del Vab nella zona industriale di Sinnai.

«Durante l’attesa della Befana - spiegano gli organizzatori - i presenti verranno intrattenuti con giochi d’altri tempi quali la corsa con i sacchi, gioco della trottola, mosca cieca e altri giochi simili. Nel corso della manifestazione sarà, inoltre, allestita una mostra fotografica a cura dell’Associazione Sesamo 2000 che sarà visitabile anche nella giornata di sabato. Una mattinata all’insegna della semplicità, per conoscere e incontrare tante befane che arriveranno da terra e dall’alto. E all’insegna della donazione grazie alla presenza del l’autoemoteca AVIS. Ma anche alla riscoperta dei giochi d’altri tempi come la corsa con i sacchi, il pincaro, sa badrunfula, tiro alla corda, ruba bandierina. Giochi a cui tutti potranno partecipare, piccoli, meno piccoli e in squadra papà, mamma e figli. Non mancheranno tanti dolcetti per i bimbi buoni e tante sorprese e regali. Sarà inoltre visitabile la mostra fotografica curata dal circolo speleologico Sesamo 2000 per scoprire la Sardegna sotterranea. Il tutto, venerdì dalle 10:30 alle 13 con ingresso e giochi gratuiti. La mostra fotografica sarà visitabile anche la sera del sei e tutto il sette gennaio».

