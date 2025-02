Sfilata di carnevale domani pomeriggio, 1 marzo, fra le strade di Settimo San Pietro. Per le 16 è previsto il raduno dei carri allegorici e delle maschere presso la Casa Dessì, nella centralissima via Gramsci. Seguirà quindi la sfilata in paese: un corteo che dopo aver percorso diverse strade rionali, tornerà alla base nella Casa Dessì dove è stata programmata la tradizionale zeppolata, spettacoli di animazione e gli immancabili giochi per i più piccoli nel grande spazio cortilizio della stessa monumentale Casa Dessì. Non mancherà lo zucchero filato. Prevista anche la pentolaccia. Organizzano la manifestazione il Comune e l’associazione Pro Loco. La manifestazione carnevalesca si chiuderà con la premiazione dei migliori carri e delle migliori maschere.

© Riproduzione riservata