Dal primo settembre al via il nuovo sistema di raccolta differenziata. I residenti di Senorbì e delle frazioni Arixi e Sisini dovranno necessariamente utilizzare i nuovi contenitori messi a disposizione dal Comune e dalla ditta Cosir che gestisce il servizio (la consegna nel cantiere Cosir nella zona industriale verso Suelli), in caso contrario i rifiuti non verranno ritirati. La consegna dei mastelli e dei sacchetti è riservata agli utenti iscritti al ruolo Tari, il tributo dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti, ed è destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento.

Mastelli e buste avranno in dotazione un sistema di riconoscimento e un apposito sistema informatico a bordo dei mezzi o in dotazione agli operatori e collegato alla centrale operativa per registrare l’operazione di svuotamento.

Sarà possibile associare a ciascuna utenza un certo numero di svuotamenti annui e risalire, tramite il volume del contenitore, a una quantità media di secco non riciclabile o di altra frazione conferita. Dati che potranno essere utilizzati per effettuare statistiche e controlli sulla raccolta differenziata.

