Si sono persi ieri sera durante un’escursione nel territorio impervio di Sadali. Erano in quattro, tra loro anche una bambina, che sono riusciti a contattare la Sala Operativa dei Vigili del fuoco di Nuoro.

I soccorritori li hanno immediatamente localizzati e, visto il posizionamento dei dispersi, sono intervenuti con due squadre partite dai distaccamenti di Mandas e Sorgono.

I quattro sono stati sempre in contatto con la Sala Operativa, che ha monitorato le loro condizioni di salute e li ha tranquillizzati fino all’arrivo delle squadre di soccorso, che li hanno raggiunti quando erano ormai passate le 22.

Tutti erano in buone condizioni fisiche e i soccorritori, dopo averli rifocillati e fornito i primi aiuti, li hanno riaccompagnati ai propri mezzi.

Una disavventura a lieto fine, che difficilmente sarà dimenticata soprattutto dalla bambina che, sulla via del rientro, ha tenuto per mano i vigili del fuoco per l’intero percorso, di ben 11 chilometri.

(Unioneonline/L)

