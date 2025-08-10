Si perdono durante l’escursione a Sadali: la bimba tiene la mano al pompiere che l’ha salvata per 11 chilometriErano in quattro: dopo ore di paura, il lieto fine. E il ritorno all’auto con un lungo percorso a piedi, durante il quale la bambina non si è staccata dal suo “eroe”
Si sono persi ieri sera durante un’escursione nel territorio impervio di Sadali. Erano in quattro, tra loro anche una bambina, che sono riusciti a contattare la Sala Operativa dei Vigili del fuoco di Nuoro.
I soccorritori li hanno immediatamente localizzati e, visto il posizionamento dei dispersi, sono intervenuti con due squadre partite dai distaccamenti di Mandas e Sorgono.
I quattro sono stati sempre in contatto con la Sala Operativa, che ha monitorato le loro condizioni di salute e li ha tranquillizzati fino all’arrivo delle squadre di soccorso, che li hanno raggiunti quando erano ormai passate le 22.
Tutti erano in buone condizioni fisiche e i soccorritori, dopo averli rifocillati e fornito i primi aiuti, li hanno riaccompagnati ai propri mezzi.
Una disavventura a lieto fine, che difficilmente sarà dimenticata soprattutto dalla bambina che, sulla via del rientro, ha tenuto per mano i vigili del fuoco per l’intero percorso, di ben 11 chilometri.
(Unioneonline/L)