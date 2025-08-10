Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio a Isca Manna, a Serdiana, interessando un’ampia area boschiva.

Sul posto sono intervenuti con mezzi e uomini il Nucleo Operativo Speciale (NOS) di Quartu Sant’Elena con tre autobotti, i Vigili del Fuoco francesi, il Corpo Forestale e Forestas. Necessario anche l’intervento di due Canadair che stanno raccogliendo l’acqua al Margine Rosso e di un elicottero partito dalla base di Villasalto. Coordina le operazioni il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Dolianova.

Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, stanno rendendo complesse le operazioni di spegnimento. Ancora da valutare l’estensione esatta del rogo e i danni ambientali.

