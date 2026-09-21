Resterà aperto sino al 30 settembre il portale dei genitori per la gestione delle iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 nelle scuole di Maracalagonis. Sarà possibile procedere, in modalità telematica, sia con le nuove iscrizioni, sia con il rinnovo dell'iscrizione. Per iscriversi al servizio è necessario avere un credito positivo sul "borsellino elettronico".  Sempre in materia scolastica, la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo (fatture e/o scontrini parlanti) dovrà essere presentata presso gli uffici comunali competenti entro il 31 ottobre prossimo. 

 

 

 

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