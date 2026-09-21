"Non aspettare che il futuro arrivi, ma provare a costruirlo insieme". È questo lo spirito con cui nasce "JenerAzione Giovani", il nuovo progetto promosso dall'associazione culturale "Jenna Arcana", pensato per creare uno spazio stabile di partecipazione, confronto e progettazione rivolto alle nuove generazioni. Il primo incontro pubblico di presentazione è in programma domenica 27 settembre alle 18, nei locali di Su Magasinu, in via Mara 40 a Settimo San Pietro. "JenerAzione Giovani" nasce dalla volontà di mettere i ragazzi al centro, non semplicemente come destinatari di iniziative, ma come protagonisti capaci di proporre idee, sviluppare progetti e contribuire concretamente alla vita della propria comunità. Un percorso che guarda quindi al futuro senza perdere il legame con il territorio e con la realtà nella quale i giovani vivono quotidianamente. L'obiettivo è creare una comunità nella quale i giovani possano incontrarsi, confrontarsi e sperimentare, sviluppando iniziative nei campi della cultura, della creatività, dell'ambiente, della comunicazione, della formazione e della valorizzazione del territorio. Non un semplice contenitore di eventi, dunque, ma un percorso destinato a crescere attraverso le idee dei suoi stessi partecipanti. Il progetto si inserisce nel più ampio lavoro portato avanti da Jenna Arcana, associazione che negli ultimi anni ha sviluppato numerose attività culturali ed educative legate alla valorizzazione del patrimonio, alla memoria e all'identità del territorio sardo, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni. Con JenerAzione Giovani il passo successivo è quello di aprire uno spazio specificamente dedicato ai ragazzi, dando loro la possibilità di trasformare interessi e idee in occasioni concrete di partecipazione. La grafica scelta per il progetto sintetizza proprio questa filosofia: giovani diversi, uniti dal movimento e dalla condivisione, sullo sfondo di una città contemporanea. E al centro una frase che vuole essere anche una dichiarazione d'intenti: «Il futuro non si aspetta, si crea». La presentazione di domenica 27 settembre sarà quindi l'occasione per conoscere il progetto, comprenderne gli obiettivi e soprattutto incontrare le persone che vorranno farne parte.Perché, nelle intenzioni dei promotori, JenerAzione Giovani non nasce per parlare dei giovani, ma per parlare con i giovani e, soprattutto, lasciare che siano loro a prendere parola.L'appuntamento è domenica 27 settembre alle ore 18 a Su Magasinu, in via Mara 40, a Settimo San Pietro. Un primo passo per trasformare idee, energie e desideri in un percorso condiviso. Il futuro, questa volta, non è qualcosa da aspettare. È qualcosa da cominciare a costruire.

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