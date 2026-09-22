Selargius, via alla derattizzazione in quattro strade cittadineServizio Antinsetti attivo dalle 10 alle 12 nelle vie Lussu, Vienna, Sant'Antonio e Due Giugno. Massima attenzione agli animali domestici
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I tecnici della ProService S.p.a. – Servizio Antinsetti, effettueranno la derattizzazione in corrispondenza delle pertinenze pubbliche. Si interverrà il 30 settembre dalle 10 alle 12 nelle vie Lussu, Vienna, Sant'Anonio e Due giugno.
Durante l'operazione sarà fatto assoluto divieto di danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato; toccare, manomettere o asportare il prodotto utilizzato;
introdurre nelle pertinenze comunali trattate animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola; abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all’interno delle aree pubbliche o private interessate dall’intervento.