Festa grande dal 24 al 28 settembre a Sinnai col paese che celebra i Santi Cosma e Damiano, dotti della chiesa, compatroni del paese con Santa Barbara. Una sagra antichissima che il Comitato presieduto dall'imprenditore Cosimo Lai, organizza da anni in un clima di grande fede e coinvolgimento, tra i riti religiosi (seguitissimi) con padre Gabriele Biccai, parroco, le cene serali, con la valorizzazione della cucina locale e riti civili con spettacoli vari, con "I Tazenda" e con una serata di canto improvvisato, dedicata alla memoria di Cosimo Lai, recentemente scomparso a 90 anni, pastore, una bella figura di sportivo (è stato campione sardo di ciclismo su pista e in strada) e, infine, improvvisatore dialettale.

Si comincia giovedì 24 settembre nella chiesa di Santa Barbara. Alle 18 la vestizione pubblica dei Santi, accompagnata dal Santo Rosario e dai Vespri; alle 19 la Santa Messa, cui seguirà la processione che accompagnerà i simulacri dei due Santi verso la loro chiesetta, un tempo in aperta campagna, ora alla periferia del paese. Ad aprire il corteo sarà la banda musicale Giuseppe Verdi di Sinnai, lungo un itinerario che attraversa Piazza Chiesa, Via Roma, Via Mara, Via Costituzione e Via Santi Cosma e Damiano.

Venerdì 25 settembre le celebrazioni si spostano nella chiesa di San Cosimo: Santa Messa alle 8:30, adorazione eucaristica e confessioni dalle 9 alle 12. Santo Rosario e Primi Vespri alle 18 Santa Messa alle 19.

Sabato 26 è il giorno della Solennità dei Santi. Dopo la Messa delle 8,30, alle 10 si celebra una funzione dedicata in modo particolare a medici, infermieri, OSS e alle associazioni di volontariato socio-sanitario, invitati speciali di una festa che dei Santi medici fa il proprio cuore. Alle 18 Santo Rosario e Vespri; alle 19, la Messa solenne presieduta da Padre Balu e animata dal coro Serpeddì di Sinnai. Coerente con lo spirito della giornata, dalle 7,30 alle 12, l'autoemoteca dell'AVIS sosterà nel piazzale della chiesa per la giornata della donazione. Una mattinata importantissima vista le crescente richiesta di sangue e la crisi delle donazioni.

Domenica 27 alle 10 la Santa Messa per i soci defunti; alle 16, il Santo Rosario, seguito dalla Messa per gli ammalati con l'unzione degli infermi.

Lunedì 28 si chiude il cerchio: alle 19 Santa Messa e processione di rientro dei Santi in parrocchia, ancora una volta con la banda Giuseppe Verdi, lungo Via Santi Cosma e Damiano, Via Costituzione, Via Mara, Via Roma fino a Piazza Chiesa, dove la benedizione eucaristica concluderà i festeggiamenti.

La festa civile: dai Tazenda alla poesia improvvisata

Le serate appartengono alla piazza. Venerdì 25, dopo la cena di autofinanziamento delle 20, alle 22 spazio allo spettacolo musicale con Matteo Bruni ed Enrico Cicotto e al Best Generation Dance.

Sabato 26 è la serata clou: cena alle 20, alle 21, lo spettacolo pirotecnico curato dalla ditta F.lli Massa di Serdiana e alle 22 il concerto dei Tazenda, attesi a Sinnai con il Campo Unificato Tour.

Domenica 27 si apre alle 18 con l'animazione per i più piccoli a cura della Compagnia Teatrale "La Baby Fun": giochi senza frontiere, Trial Riffo Show, baby dance, palloncini e bolle di sapone. Dopo la cena delle 20, alle 21, una serata speciale dedicata alla poesia improvvisata in ricordo di Cosimo Lai, ricordato con l'arte che più amava, l'improvvisazione campidanese. Sul palco Dolores Dentoni, Vittorio Monni, Bruno Melis e Lello Atzeri, e a seguire Paolo Zedda, Antonello Orrù, Daniele Filia e Marco Melis; basciu e contra affidati a Paolo Pilleri e Giuseppe Tatti, alla chitarra Luca Tiddia.

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