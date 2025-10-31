Quartu si prepara per il Natale: il "Christmas Village" è pronto a sbarcare in viale Colombo. È la quarta edizione di "Christmas Is Coming" promossa dal Centro commerciale naturale. L'iniziativa, realizzata con il Comune di Quartu, la Regione e la Fondazione di Sardegna, prenderà il via venerdì 28 novembre (black friday) e proseguirà fino al 24 dicembre.

Tre i punti di riferimento: Piazza Santa Maria, Piazza del Mare (tra Viale Colombo e Via Nenni) con l'area bimbi e il Christmas Village (Viale Colombo 45). Al centro del progetto il Mercatino di Artigianato Artistico, che ospiterà almeno 15 stand dedicati esclusivamente alla vendita di opere fatte a mano. Torna anche il format Note di Vino, in collaborazione con la Fis (Fondazione Italiana Sommelier): esperienza enogastronomica che abbinerà un vino a una pietanza cucinata da uno chef sardo, con degustazioni a prezzi calmierati. Tra gli appuntamenti una caccia al tesoro per sensibilizzare i più piccoli sull'importanza del rispetto per la natura, musica danza Hip Hop e Swing musica e l'intrattenimento sportivo.

Ampio spazio alla beneficenza con due aste per Sardegna Palestina e l'Asgop (associazione sarda genitori oncoematologia pediatrica). Il lancio del Villaggio di Natale il 28 novembre non è casuale: coincide con il Black Friday.

«Il messaggio - spiega Luca Stocchino, presidente del CCN La Via del Mare - che vogliamo lanciare è chiaro: non c'è niente di più 'Prime' di un acquisto local. Il vero 'acquisto Prime' è quello che ti permette di fare una passeggiata, goderti la tua città e fare il bene delle attività del territorio».

