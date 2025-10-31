Quartucciu, auto ribaltata in via delle Serre: donna in codice rossoI rilievi sono affidati ai carabinieri del Radiomobile di Quartu
Incidente stradale a Quartucciu, in via delle Serre, all'altezza della zona commerciale Le Vele:un'auto condotta da una donna si è ribaltata per cause in via di accertamento.
Immediati i soccorsi con l'arrivo di una ambulanza del 118: la ferita è stata subito accompagnata in ospedale in codice rosso.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu per i rilievi di legge, così da chiarire la dinamica dell'accaduto e per risalire a eventuali responsabilità.