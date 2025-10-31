Elisabetta Pisano è scomparsa da Decimoputzu.

A lanciare l’allarme è la sorella Maria, che chiede aiuto per ritrovarla e invita chi abbia delle informazioni a contattare il 112.

Nel pomeriggio di giovedì 30 ottobre, scrive la donna, «mia sorella Elisabetta Pisano, 43 anni, è uscita da casa dei miei genitori a Decimoputzu e non è rientrata. Alle 23,39 il suo cellulare ha agganciato una cella tra Samassi e Serrenti».

Segue la descrizione: «Alta circa 1,60 m, snella, indossava una tuta sportiva verde ed un giubbotto scuro, ha portato con sé coniglio nano e pesciolino, si è allontanata a bordo di uno scooter elettrico bianco, ma potrebbe aver cambiato mezzo e non essere da sola».

Se l'avete vista «chiamate il 112», è l’appello.

