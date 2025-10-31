Nel 2019 un allora ventunenne ebbe la malaugurata idea di entrare in un circolo di Sassari e minacciare i presenti per rubare l’incasso. Ma il gestore dello spazio, un sassarese di 43 anni, reagì con le maniere forti prendendo a pugni sul volto il ladro, usando in seguito il triangolo del biliardo per soffocarlo. Strumento con cui lo percosse sulla testa per poi passare alla stecca da biliardo che “usò” sui fianchi del giovane e con tale violenza da spaccarla.

I risultati ottenuti furono un trauma cranico e facciale, la frattura delle ossa del naso e varie ecchimosi, guaribili in 30 giorni. E oggi per la parte offesa, difesa dall’avvocato Antonio Sanna, è stato disposto dalla giudice Elena Barmina una provvisionale di 3mila euro che dovrà pagare l’aggressore, il gestore del circolo.

Per quest’ultimo, assistito dal legale Marco Palmieri, la giudice ha anche deciso una condanna a 10 mesi per lesioni.

© Riproduzione riservata