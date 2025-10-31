Villasor si prepara a ricevere domani (sabato), il nuovo parroco don Giuseppe Orrù.

Accompagnato dall’arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi, dalle comunità di Sinnai (dove è nato), da parrocchiani di Settimo San Pietro (dove è stato parroco per undici anni), don Orrù concelebrerà la messa con lo stesso arcivescovo. L'appuntamento è alle 17,30.

«La Comunità accoglie con gioia il nuovo parroco», è lo slogan in paese: il nuovo parroco subentra a don Salvatore Collu che ha retto la chiesa di Villasor per 19 anni e che ora va in pensione. «Arrivo a Villasor con gioia», ha detto don Orrù.

Don Giuseppe Orrù, da lunghi anni responsabile ecclesiastico provinciale della Coldiretti di Cagliari, è nato a Sinnai: è stato vice parroco della chiesa di Sant’Isidoro, proprio a Sinnai, per nove anni parroco a Siliqua e negli ultimi undici a Settimo San Pietro.

© Riproduzione riservata