Sold out dopo poche ore dall'annuncio delle date, i biglietti per il concerto di Vasco Rossi a Olbia sono tornati in vendita.

Da qualche ora, sono di nuovo disponibili i posti per le uniche due tappe sarde, tra le cinque città italiane, del Vasco Live 2026, il 12 e il 13 giugno all'Olbia Arena.

L'arrivo a Olbia del rocker di Zocca era stato annunciato, a giugno scorso, dal sindaco, Settimo Nizzi.

© Riproduzione riservata