il concerto
30 ottobre 2025 alle 22:27aggiornato il 30 ottobre 2025 alle 22:30
Vasco Rossi a Olbia, riaperta la vendita dei bigliettiSold out a poche ore dall'annuncio delle date, i posti per i live del 12 e 13 giugno sono tornati disponibili
Sold out dopo poche ore dall'annuncio delle date, i biglietti per il concerto di Vasco Rossi a Olbia sono tornati in vendita.
Da qualche ora, sono di nuovo disponibili i posti per le uniche due tappe sarde, tra le cinque città italiane, del Vasco Live 2026, il 12 e il 13 giugno all'Olbia Arena.
L'arrivo a Olbia del rocker di Zocca era stato annunciato, a giugno scorso, dal sindaco, Settimo Nizzi.
