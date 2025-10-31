Ore di “battaglia” dei vigili del fuoco di Cagliari per domare le fiamme divampate all’interno del capannone di un impianto per il recupero dei metalli della West Recycling, nella zona di Macchiareddu, in territorio di Uta.

Dall’una della notte tra giovedì e venerdì le squadre del 118 sono state impegnate nelle operazioni di estinzione: due le squadre intervenute dalla centrale di Viale Marconi con il supporto di tre autobotti, un carro schiuma, autofurgoni autorespiratori, un’autoscala e anche una cisterna ad alta capacità idrica.

Dopo l’estinzione delle fiamme, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai e di bonifica.

Seguiranno poi gli accertamenti per appurare l’origine delle fiamme.

(Unioneonline)

