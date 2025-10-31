I Carabinieri della Stazione di Selargius hanno rintracciato e tratto in arresto un operaio 45enne residente a Quartucciu, già noto alle Forze di Polizia, in esecuzione di un’ordinanza di detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari.

Il provvedimento ha disposto l’espiazione di una pena residua pari a quattro mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, commesso nel territorio di Sinnai tra il 2011 e il 2015.

L’uomo, rintracciato presso la propria abitazione, è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito e successivamente condotto nel luogo designato per essere posto agli arresti domiciliari, dove sconterà la pena come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline)

