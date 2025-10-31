uta
31 ottobre 2025 alle 07:52aggiornato il 31 ottobre 2025 alle 10:32
Macchiareddu, grosso incendio in un centro per il riciclo dei rifiutiSul posto dopo l’allarme diverse squadre dei vigili del fuoco
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Allarme incendio nella zona industriale di Macchiareddu, in territorio di Uta, dove un gigantesco rogo è divampato nel centro di riciclaggio di rifiuti in metallo West Recycling.
Sul posto, nella zona industriale di Uta, diverse squadre dei vigili del fuoco.
GLI AGGIORNAMENTI: LEGGI
© Riproduzione riservata