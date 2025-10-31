Allarme incendio nella zona industriale di Macchiareddu, in territorio di Uta, dove un gigantesco rogo è divampato nel centro di riciclaggio di rifiuti in metallo West Recycling.

Sul posto, nella zona industriale di Uta, diverse squadre dei vigili del fuoco. 

GLI AGGIORNAMENTI: LEGGI

© Riproduzione riservata