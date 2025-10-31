Brividi, risate e spirito di comunità si incontrano questa sera alla Misericordia di Quartucciu, che per la prima volta apre le porte della sua “Stanza del Terrore”. L’appuntamento di stasera, dalle 18 nella sede di via Piria 1, promette un Halloween “spaventosamente allegro”, pensato per far divertire la comunità e sostenere le attività di volontariato dell’associazione.

«Il senso è questo: animare Quartucciu e farci conoscere, anche come stimolo a venire a fare volontariato. Perché il volontariato può essere anche divertente», spiega Jennifer Di Pasquale, responsabile comunicazione.

«L’evento nasce dal desiderio dei nostri giovani volontari di divertirsi, far divertire la comunità e mettersi alla prova in una serata spaventosamente allegra – aggiunge Francesca Musio, segretaria e responsabile sociale – con uno scopo semplice ma speciale: animare Quartucciu e raccogliere un piccolo contributo a sostegno delle nostre attività».

«L’ingresso è ad offerta libera, così che chiunque voglia partecipare possa farlo secondo le proprie possibilità. Portate amici e parenti, soprattutto chi dice di non avere paura di niente: testeremo il loro coraggio. Venite a farvi spaventare!», conclude Musio.

Un’occasione pensata per festeggiare Halloween con un pizzico di paura e tanta solidarietà.

