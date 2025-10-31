Maracalagonis, sono 328 i cittadini con la “Carta dedicata a te”Garantito un contributo economico per nucleo familiare di 500 euro
Sono 328 gli utenti di Maracalagonis individuati dall’INPS per il godimento della cosidetta “Carta dedicata a te”: garantito un contributo economico per nucleo familiare di 500 euro, erogato attraverso carte elettroniche nominative di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane Spa, per il tramite della società controllata Postepay. Il saldo residuo può essere visualizzato presso gli sportelli ATM di Poste Italiane.
I beneficiari della “Carta dedicata a te” 2025 potranno ritirarla in qualsiasi ufficio postale, intestata al titolare della dichiarazione Isee 2025, mentre, coloro che sono già stati beneficiari della misura nell’anno 2024, confermati nelle liste dei beneficiari 2025, vedranno ricaricata la carta già in loro possesso.
Si ricorda che il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio.