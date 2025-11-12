L’assessorato alle Politiche sociali di Pula lancia il progetto “Camminata metabolica”, iniziativa dedicata agli over 65 che mira a promuovere il benessere fisico e psicologico attraverso sessioni di esercizi guidati, ideali per migliorare la qualità della vita e favorire una maggiore vitalità.

Il progetto prevede una serie di sessioni di esercizi leggeri, appositamente studiati per le esigenze degli over 65, finalizzati a migliorare la mobilità, l'equilibrio e la postura.

Le attività saranno condotte dalla trainer qualificata Elizabeth Soru, che guiderà i partecipanti in un percorso che stimola il metabolismo e rinvigorisce il corpo e la mente in modo graduale e piacevole.

Per iscriversi, è possibile compilare il modulo di iscrizione disponibile nella sezione "Documenti" del sito web del Comune. Le iscrizioni scadono venerdì: le attività prenderanno il via a partire dal 19 novembre.

