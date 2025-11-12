A Pula arriva la "Camminata metabolica" per gli anzianiLe attività saranno condotte dalla trainer qualificata Elizabeth Soru
L’assessorato alle Politiche sociali di Pula lancia il progetto “Camminata metabolica”, iniziativa dedicata agli over 65 che mira a promuovere il benessere fisico e psicologico attraverso sessioni di esercizi guidati, ideali per migliorare la qualità della vita e favorire una maggiore vitalità.
Il progetto prevede una serie di sessioni di esercizi leggeri, appositamente studiati per le esigenze degli over 65, finalizzati a migliorare la mobilità, l'equilibrio e la postura.
Le attività saranno condotte dalla trainer qualificata Elizabeth Soru, che guiderà i partecipanti in un percorso che stimola il metabolismo e rinvigorisce il corpo e la mente in modo graduale e piacevole.
Per iscriversi, è possibile compilare il modulo di iscrizione disponibile nella sezione "Documenti" del sito web del Comune. Le iscrizioni scadono venerdì: le attività prenderanno il via a partire dal 19 novembre.