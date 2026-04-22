A Mandas le antiche tradizioni non passano mai di moda e continuano a richiamare appassionati, curiosi e giocatori da tutta la Sardegna. È il caso della murra, gioco popolare tra i più identitari dell’Isola, che il 25 aprile tornerà protagonista con il “16° Torneo regionale della murra mandaresa”, in programma alle 15 nello storico scenario di Perda Morta – Duca Domus, con il patrocinio del Comune di Mandas. Un appuntamento ormai consolidato che, anno dopo anno, rafforza il legame tra cultura popolare e socialità, trasformando la sfida tra giocatori in un momento di incontro e valorizzazione delle tradizioni.

L’edizione 2026 si preannuncia particolarmente ricca. Oltre alla partecipazione di numerosi concorrenti provenienti da diversi centri dell’Isola, è atteso anche un significativo gemellaggio con gruppi provenienti dal Friuli Venezia Giulia, pronti a raggiungere Mandas per prendere parte al torneo. Un segnale importante che conferma come la murra, pur essendo profondamente radicata nella cultura sarda, sia un gioco antico diffuso e riconosciuto in varie parti d’Italia.

Lo scorso anno il gradino più alto del podio è stato conquistato da Giuseppe Farina e Riccardo Mulas (Orune e Gavoi), seguiti da Pasquale Tupponi (Nuoro) ed Emanuele Caseddu (Villagrande). Terzo posto per Lorenza Sanna e Riccardo Sanna di Serri.

Tra le novità di quest’anno anche il ritorno del “Super Coppone”, elemento che promette ulteriore spettacolo e curiosità all’interno della competizione. A firmare l’organizzazione del torneo, da ormai sedici anni, sono Davide Perra e Cristian Spano di Mandas, che con passione e continuità hanno saputo trasformare l’evento in un appuntamento di riferimento per tutta la comunità e non solo. Una giornata che si preannuncia intensa, partecipata e ricca di tradizione.

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