Un contributo regionale di 500mila euro è stato concesso al Comune di Sinnai per la sistemazione di via Sant'Elena.

L'opera interessa uno dei principali assi di collegamento tra il centro abitato e la circonvallazione, un tratto stradale strategico per la mobilità quotidiana dei residenti.

Il progetto prevede il rifacimento integrale della strada, comprensivo della ricostruzione del sottofondo, elemento che negli anni aveva rappresentato la principale criticità della viabilità, oltre alla realizzazione dei nuovi cordoli e alla predisposizione dell’impianto di illuminazione pubblica, che sarà completato con un successivo intervento dedicato.



