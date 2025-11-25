Selargius, addio all’ex sindaco Ilario ContuAveva 71 anni. Esponente di centrodestra e commercialista, è stato primo cittadino dal 1998 al 2002
Selargius piange la scomparsa dell’ex sindaco Ilario Contu, morto oggi a 71 anni dopo un malore improvviso. La notizia della sua scomparsa - che ha sconvolto tutti - è circolata a tarda sera in città e in Municipio, durante la riunione del Consiglio comunale che si è fermato per ricordarlo con un minuto di silenzio.
Esponente di centrodestra, Contu è stato sindaco dal 1998 al 2002, una consiliatura movimentata terminata un anno prima a seguito delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri. Politico di lungo corso, ma non solo: Ilario Contu era anche uno stimato commercialista.