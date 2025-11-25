Per domani, mercoledì 26 novembre i tecnici di Abbanoa hanno in programma un urgente intervento di manutenzione sulla condotta di distribuzione in via dei Salinieri, a Cagliari, dal quale dipende l’approvvigionamento idrico verso le zone di La Palma, Quartiere del Sole, San Bartolomeo, Sant’Elia e Poetto. Trattandosi una condotta primaria, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica dalle 8 alle 17 e di conseguenza si verificheranno cali di pressione e interruzioni nei quartieri interessati e nella stessa via dei Salinieri.

La situazione è destinata a rientrare alla normalità a partire dalle 17 quando l’intervento dovrebbe essere terminato e i tecnici del Gestore potranno effettuare le manovre in rete necessarie al ripristino dell’erogazione.

