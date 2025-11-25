“Si apra anche un liceo linguistico a Muravera”. L’appello, fatto da diverse famiglie del Sarrabus, è stato rilanciato dal presidente dell’Unione dei Comuni del Sarrabus (e sindaco di San Vito) Marco Antonio Siddi. Il primo cittadino ha così chiesto alla Città Metropolitana di Cagliari (da cui dipendono le scuole superiori) e all’IISS Einaudi-Bruno di Muravera (Liceo scientifico e istituto tecnico) “di valutare la possibilità di attivare il nuovo indirizzo compatibilmente al pieno rispetto delle linee guida regionali”.

Nella delibera approvata dalla Giunta comunale di San Vito si sottolinea “la rilevanza strategica della proposta di attivazione del liceo linguistico in quanto promuove l’ampliamento delle possibilità formative e culturali dei ragazzi del Sarrabus e risponde ai bisogni formativi e professionali del territorio”. Infine consentirebbe “di mantenere iscritti nelle scuole del territorio gli studenti che intendono scegliere questo percorso di studi e che invece ogni anno si iscrivono negli Istituti della Città Metropolitana di Cagliari”. L’auspicio è che il nuovo percorso liceale linguistico possa essere attivato già dal prossimo anno scolastico.

© Riproduzione riservata