Sono disponibili da oggi i documenti relativi ai cani che hanno partecipato a Villaputzu alla giornata di microchippatura gratuita lo scorso 22 ottobre.

Una giornata che ha consentito di posizionare il microchip a 85 cani provenienti da Villaputzu ma anche dai Comuni vicini di Muravera e San Vito. Ad organizzarla il Comune di Villaputzu in collaborazione con la Asl di Cagliari.

I proprietari dei cani possono ritirare i documenti direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Villaputzu.

«La microchippatura è importante – ha spiegato Gabriele Porcu, assessore del Comune di Villaputzu e medico veterinario di professione – per poter consentire il ritrovamento dei nostri cuccioli in caso di smarrimento e non incorrere in sanzioni. Come amministrazione comunale siamo molto attenti ai temi che riguardano gli animali. Lo dimostra, fra le altre cose, l’istituzione di due punti spiaggia dedicati a loro durante la stagione estiva e, da poco, un nuovo parchetto dover portare i cani in sicurezza».

