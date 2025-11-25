Cagliari, si sente la musica fuori dal locale: stop ai tavoli esterni del “Cafè Bistrot”La misura arriva dopo gli accertamenti della Polizia locale. La sospensione dal 1° al 30 ottobre 2026
Nuova sospensione per un locale del centro di Cagliari per la violazione del regolamento acustico comunale. Il “Cafè Bistrot”, in via Roma 51, dovrà rinunciare a tavoli e sedie all’esterno dal 1° al 30 ottobre 2026. Durante questo periodo il proprietario non potrà occupare in alcun modo — né direttamente né attraverso gli avventori — lo spazio pubblico concesso.
La misura arriva dopo gli accertamenti della Polizia locale: il 21 ottobre 2025 gli agenti hanno rilevato l’utilizzo di due casse posizionate all’interno del locale per diffondere musica verso l’esterno, senza un titolo valido e senza adottare gli accorgimenti necessari per evitare disturbo alla quiete pubblica, in violazione della normativa sull’inquinamento acustico.
Inizialmente la società che gestisce l’attività aveva comunicato la volontà di convertire la sospensione in una sanzione. Successivamente però ha ritirato la richiesta, rendendo quindi esecutiva la sospensione prevista dal regolamento.