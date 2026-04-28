A Guasila c’è un luogo in cui la tecnologia smette di essere un ostacolo e diventa un’opportunità concreta per tutti. Si chiama “Punto Digitale Facile” ed è un servizio pensato per accompagnare cittadini di ogni età nell’utilizzo degli strumenti digitali, oggi sempre più indispensabili nella vita quotidiana. Il progetto è finanziato dall’Unione europea attraverso il programma NextGenerationEU e rappresenta un tassello importante nel percorso di inclusione digitale del territorio. La sede è ospitata negli spazi del Montegranatico, in Piazza Municipio 1, facilmente raggiungibile e aperta con orari pensati per venire incontro alle diverse esigenze della popolazione: lunedì e mercoledì dalle 12 alle 18, martedì dalle 9 alle 13, giovedì dalle 8 alle 13 e nel pomeriggio.

Uno dei servizi principali riguarda l’identità digitale: è possibile creare e imparare a utilizzare strumenti fondamentali come SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Non solo: gli operatori aiutano anche ad accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico e ai principali servizi online della pubblica amministrazione, come quelli di INPS, Agenzia delle Entrate o Aspal, oltre ai portali ministeriali, regionali e comunali. Ampio spazio è dedicato anche ai servizi digitali di uso quotidiano. I cittadini possono ricevere supporto per prenotare visite mediche tramite il CUP Web, utilizzare piattaforme come Europass per creare e gestire il proprio curriculum vitae o imparare a muoversi tra le applicazioni più diffuse.

Non manca un’attenzione particolare all’alfabetizzazione digitale di base: configurare e utilizzare computer, tablet o smartphone, navigare in internet, usare i motori di ricerca, installare app di messaggistica, gestire email e PEC, fino alle buone pratiche per la sicurezza delle password. Il Punto offre inoltre un aiuto concreto nell’utilizzo dei social network: dalla creazione di account su piattaforme come Facebook, Instagram, TikTok o YouTube, alla pubblicazione di contenuti, fino alla gestione della privacy e alla difesa da contenuti indesiderati o profili falsi. Un capitolo fondamentale è dedicato alla sicurezza online. Gli operatori insegnano a riconoscere tentativi di phishing, verificare email o messaggi sospetti e distinguere i siti di e-commerce affidabili da quelli fraudolenti. In un’epoca in cui il digitale è sempre più centrale, iniziative come questa rappresentano un presidio importante per ridurre il divario tecnologico e rendere i cittadini più autonomi e consapevoli.

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